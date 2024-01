Nato | 90 mila soldati per simulare un attacco della Russia «Prepariamoci all’inatteso»

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’esercitazione Steadfast Defender 2024 durerà fino a maggio: è una prova di risposta rapida dell’Alleanza atlantica in caso di attaco russo contro uno dei Paesi membri. Si svolgerà in una zona dell’Europa centro-orientale, forse anche nel «Corridoio Suwalki»

L’attaccante del Milan Christian Pulisic ha vinto il premio come calciatore americano dell’anno per il 2023 Christian Pulisic è stato il grande ... (dailymilan)

Sarà portato a termine con un investimento interamente privato di 300euro. Il modello ...nel settore dei beni culturali attivo da oltre quindici anni e fa parte del più grande gruppo Civita...... che hanno visto: l'abbattimento di circa 71tonnellate di CO2 emesse in atmosfera, pari a ... Giammarco Urbani , Vice Presidente di Confindustria Umbria, ha ripercorso la genesi del progetto...Sono stati previsti per lunedì alle 10, nella basilica di Sant'Angelo Lodigiano, i funerali di Giovanna Pedretti la ristoratrice che su Facebook aveva postato una recensione in cui ...Il candidato a governatore della Sardegna per il centrodestra sarà Paolo Truzzu, che ha superato Christian Solinas ...