Napoli | Traoré e Ngonge partiranno per l’Arabia Saudita Tmw

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 gennaio 2024)in finale di Supercoppa, dopo aver vinto la semifinale contro la Fiorentina 3-0. Sta sera la squadra di Mazzarri conoscerà la sua prossima avversaria, sarà una fra Inter e Lazio. Mazzarri, qualsiasi sia il verdetto di questa sera, può comunque sorridere. Dal mercato arrivano due armi in più che tecnicamente possono essere subito impiegate. Lo scrive Tmw: “Dall’Italia, infatti, sono pronti a partire per Riyadh sia Hamed Juniorche Cyril. Il primo, che Mazzarri potrà schierare sia a centrocampo che in attacco, è già stato ufficializzato ieri dal club azzurro. In giornata è atteso invece il comunicato relativo all’acquisto dell’attaccante dell’Hellas Verona. Entrambialla volta del, dove si aggregheranno alla squadra. Potranno giocare in ...