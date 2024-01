Napoli | Popovic è il 4° acquisto di gennaio | battuta la concorrenza di Bayern Monaco e Manchester City

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dopo la vittoria contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana e la qualificazione in finale, la SSCha perfezionato il quartodella sessione invernale di calciomercato. Come annunciato dall’esperto di mercato di SKY Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la dirigenza azzurra ha definito l’di Matija Popovi?. “Ile il Frosinone si preparano ad accogliere Matija Popovi?. L'articolo

Un colpo con i baffi . Esibiti con fierezza sin dall'arrivo a Villa Stuart, in questa settimana come mai provincia di Napoli , del Napoli : martedì le ... (247.libero)

Non disponendo dello slot per tesserare un extracomunitario, l'operazione è stata completata dalin sinergia con il Frosinone . Dovesarà girato in prestito fino alla fine della ......Squadra Trattative in corso Juventus Kean (60%), Djalò (90%), Zielinski (20%), Samarzdic (40%) Inter Taremi (55%%), Buchanan (ufficiale), Zielinski (20%)Samarzdic (20%),, ...Il Napoli e il Frosinone si preparano ad accogliere Matija Popovic. Il talento classe 2006 è infatti pronto a sostenere le visite mediche ...Il Napoli e il Frosinone si preparano ad accogliere Matija Popovic. Il talento classe 2006 è infatti pronto a sostenere le visite mediche con il club di De Laurentiis e poi si unirà alla squadra giall ...