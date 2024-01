Napoli | offerta monstre per il talento Sudakov | no dello Shakhtar

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilfa sul serio per, presentatada 30 milioni ma arriva il no del club ucraino. Ilnon si ferma sul calciomercato e dopo gli acquisti di Traorè, Ngonge e Popovic vuole regalare a mister Mazzarri un altro grande colpo a centrocampo. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club azzurro avrebbe presentato un’shock da oltre 30 milioni di euro alloDonetsk per Georgiy. Si tratta di uno dei migliori prospetti del calcio europeo, unpurissimo classe 2001 che la Juventus segue da tempo per rinforzare la mediana. Ma ilha bruciato la concorrenza mettendo sul piatto una proposta faraonica, seppur ...

Non solo colpi in entrata: il Napoli è attivo anche sul mercato in uscita: gli azzurri possono perdere un titolare . Il Napoli si trova in Arabia ... (spazionapoli)

Ilè molto attivo sul mercato: dopo Traorè e Ngonge , la società partenopea ha definito anche la ... Come riporta tuttomercatoweb.com, la società partenopea ha recapitato un'molto ...Secondo quanto raccolto dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com in giornata è stata recapitata unadelmolto importante allo Shakthar Donetsk per Georgiy Sudako v, 21enne centrocampista ucraino. No dello Shakthar Donetsk, serve un'migliorata per lasciar partire il proprio ...I ragazzi hanno fatto una grande gara, abbiamo raggiunto la finale che volevamo. In questi due giorni e mezzo dovremo recuperare le energie perché col Napoli sarà molto molto difficile. Non avevamo ...Hamed Traorè ha raggiunto il ritiro del Napoli a Riyad, primo contatto con i nuovi compagni di squadra e Mazzarri. Hamed Junior Traorè, nuovo giocatore del Napoli, arrivato dal Bournemouth con la ...