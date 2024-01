Napoli-Inter in tv | data | orario e diretta streaming finale Supercoppa Italiana

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è ladella2023 che si gioca a gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita: ecco tutte le informazioni sudell’evento. Il nuovo format prevedeva l’inserimento della seconda in classifica e della finalista perdente, ma a giocarsi il trofeo sono, come già negli scorsi anni, la vincitrice dell’ultima Serie A e la squadra che ha conquistato la scorsa Coppa Italia. Appuntamento tra azzurri e nerazzurri fissato per lunedì 22 gennaio alle ore 20,tv su Canale 5,su Infinity. SportFace.

I Diffidati di Inter-Lazio , semifinale della Supercoppa Italiana: ecco i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Napoli . Come è ormai noto, ... (sportface)

Lo stadio di Riad , Al-Awwal Park Stadium, è decisamente riempito per Inter-Lazio rispetto al flop clamoroso di ieri per Napoli-Fiorentina . Non c’è ... (sportface)

Le Probabili formazioni di Napoli-Inter , finale della Supercoppa Italiana . A Riad, in Arabia Saudita, è tempo di tornare in campo e stavolta in ... ()

...contro l'. Sono stati proprio i nerazzurri di Inzaghi ad andare subito in vantaggio grazie a un gol di Thuram, per poi raddoppiare grazie a Calhanoglu su rigore. Con una finale contro il...All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidanoe Lazio: in palio la finale della Supercoppa italiana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con ildi Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la ...Dopo il Napoli, la seconda finalista della Supercoppa è l'Inter che batte la Lazio sempre con il risultato di 3-0, lo stesso dell'altra semifinale. Sblocca Thuram nel primo tempo, al 17', e Calhanoglu ...85' del secondo tempo tra Inter-Lazio, con il risultato che cambia in favore della formazione di Inzaghi che realizza il 3-0. Ad andare in gol a favore dei nerazzurri è stato Frattesi, il quale a tu ...