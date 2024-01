Napoli in finale di Supercoppa Italiana | quando gioca | contro chi e dove vederla in tv

Visite mediche, firma e volo per l'Arabia Saudita. Traore e Ngonge sono pronti a raggiungere il Napoli per la finale di Supercoppa Italiana in ... (247.libero)

Brutte notizie per il, che rischia di dover fare a meno di Jens Cajuste in vista delladi Supercoppa italiana 2024 . Il centrocampista ha infatti accusato un dolore muscolare alla gamba destra che ha ...Cajuste si stira, non si stirano solo i nostri, ed entra Gaetano a rinforzare il bunker per l'assaltoviola. Di Lorenzo ritrova le sue belle giocate usuali e iltiene il confuso forcing ...Il pragmatico Mazzarri finalmente si rende conto che il Napoli di Spalletti è solo un bel ricordo da mettere in bacheca e dopo la batosta con il Torino e la sofferta vittoria con la Salernitana ...Commenti a parte, spazio alla cronaca. Le previsioni per questa sera, quando nerazzurri e biancocelesti si sfideranno per raggiungere il Napoli in finale di Supercoppa, raccontano di un'affluenza di ...