Napoli in finale | De Laurentiis può esultare | rivelato il premio incassato dagli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un’ottima notizia per la dirigenza dele per Aurelio De. C’entrano gli introiti della Supercoppa Italiana Quanto visto ieri sera al Aw-Awwal Stadium di Riad avrà certamente reso felici tanti tifosi. Ilha staccato il pass per ladi Supercoppa italiana grazie alla vittoria, netta, per 3-0 sulla Fiorentina. L’eroe di giornata in casa azzurra è proprio il giocatore che non ti aspetti: Alessio Zerbin. Entrato in campo sul finire della partita, l’ex Frosinone ha trovato il primo gol in maglia azzurra con una rocambolesca giocata. Non ha potutoin quanto, nell’atto di far gol, Zerbin ha sbattuto la testa sul palo. Incredibilmente però, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, l’attaccante partenopeo ha poi trovato un colpo di gran classe. Pochi ...