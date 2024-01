Napoli – Fiorentina | stadio semivuoto

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024)di ieri sera si è disputata in uno. Ha fatto discutere il dato ufficiale di 9.762 spettatori presenti a Riyadh all’Al Awwal Park Stadium per la prima semifinale della Supercoppa italiana. In Italia, poi, si discute sull’opportunità di far disputare questa competizione così lontano dal Paese e con un format che raddoppia gli impegni dei calciatori dilatando anche un calendario già denso di impegni. Tuttavia anche in Arabia non sono piaciute le critiche all’evento. Anche quelle all’organizzazione, sotto molti aspetti, però impeccabile. Le stesse parole del ministro dello sport Abodi sono apparse un’ingerenza negli affari di un altro Paese., questione di appeal Rispetto a, ...