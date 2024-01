Napoli | domani visite per Popovic | poi raggiungerà Zerbin al Frosinone

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilmette a segno un altro colpo di mercato:mediche per il giovane, che poi andrà in prestito alcon. Ilprosegue la campagna di rafforzamento in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo gli arrivi di Mazzocchi, Traorè e Ngonge, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport,sarebbe in programma a Roma anche lemediche di Matija, giovane talento serbo attualmente svincolato. Si tratta di un colpo in prospettiva per il club azzurro, che si assicura uno dei migliori prospetti d’Europa battendo la concorrenza di club come Bayern Monaco e Manchester City.è un attaccante classe 2006 che arriva a ...

...di riposo forzato per il Sassuolo che aveva in programma il match casalingo contro il, ... la squadra tenterà la reazione come spiega il capitano Alessandro Calanca Pallavolo,scende in ...... il professore, il commissario) o i luoghi (ladei 'Bastardi di Pizzofalcone' o di 'Mare ... ma in questa nuova versione aleggia l'effetto dell'ultimo film di Paola Cortellesi, 'C'è ancora'...Tra le candidate c'erano anche il Napoli vincitore dell'ultimo scudetto e l'Inter finalista di Champions League contro gli inglesi di Guardiola. Ennesimo riconoscimento per Pep Guardiola, allenatore ...Però come l'Inter ci sono Napoli, Fiorentina e Lazio che hanno la stessa ambizione ... Cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che domani incontreremo una squadra in striscia positiva, che ...