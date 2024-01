Napoli | caso Osimhen | Procura Figc chiederà a pm Roma atti inchiesta su falso in bilancio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lafederale dellaè intenzionata a chiedere glialladiper la situazione riguardante il presidente del, Aurelio De Laurentiis, e l’sulinper l’acquisto, da parte del, di Victor, arrivato dal Lilla nel 2020 per 71,2 milioni, affare nel quale rientravano anche quattro giocatori valutati 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni, secondo quanto apprende l’Italpress, iltore federale, Giuseppe Chinè,formalmente gli. Precedentemente, in sede sportiva, lafederale chiese 11 mesi di inibizione per il patron dei partenopei ma il ...

Il Napoli e De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Roma per falso in bilancio per la compravendita di Osimhen nel 2020. L’avv. Chiacchio, ... (terzotemponapoli)

... un infermiere specializzato che possa intervenire immediatamente indi bisogno. Finora ci ha ... Mentre, annuncia ancora Nocchetti, in una scuola dell'infanzia dici si prepara a uno "......spaziale della Areonautica Militare nel 1998 presso l'università Federico Secondo di. Dal ... È ildi ricordare che il primo astronauta italiano è stato l'ufficiale della Marina,Franco ...È stata resa nota oggi la chiusura delle indagini riguardo il presunto falso in bilancio del Napoli. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe finita la trattativa che ha portato all'ombra del ..."Si è chiusa l'inchiesta che era stata archiviata con il riferimento a ipotesi di reati tributari. Ora leggeremo le carte dell'inchiesta, ricordo che questo di oggi non è un rinvio a giudizio ma una c ...