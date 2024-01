Napoli | caso Osimhen | chiusa l' indagine su De Laurentiis | avvocato sereno

Il falso in bilancio nella propria ipotesi originaria di reato nasce per l'idea di frodare il fisco, ma in questociò non è avvenuto, è un'ipotesi già esclusa dai magistrati a. Rimane ...... ma in questociò non è avvenuto, è un'ipotesi già esclusa dai magistrati a. Rimane però in piedi l'indagine'. Fulgeri ha ribadito che quello di oggi 'non è un rinvio a giudizio, ma un ...Novità per quanto riguarda il caso riguardante Aurelio De Laurentiis e l’accusa ... “La procura di Roma ha chiuso l’indagine che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per ...L'uomo è stato condannato a cinque anni di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale contro l'ex moglie e violenze nei confronti del figlio minore, avvenuti dal 2016 al 2020 in provincia di ...