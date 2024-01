Napoli | blitz in un appartamento con otto persone | pistola sul tavolo Arrestati in cinque

Dall'alba è in corso un'operazione ad "alto impatto" della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a Caivano, in provincia di. L'area interessata è quella del "Parco Verde" e delle località limitrofe, dove circa 250 operatori delle diverse forze dell'ordine sono impegnati nell'esecuzione di numerose perquisizioni e ...Campania, impianto GAROLLA, Comune interessato:. Emilia - Romagna, stabilimento SCAM, Comune interessato: Modena. Sardegna, stabilimento FIAMMA 2000, Comuni interessati: Serramanna e Villasor (...Come riporta Il Mattino, l'accesso alla finale di Supercoppa Italiana del Napoli grazie alla vittoria per 3-0 contro la Fiorentina ha permesso ad Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, di incassar ...Dall’alba è in corso un’operazione ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a Caivano, in provincia di Napoli. L’area interessata è quella del “Pa ...