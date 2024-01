Napoli | blitz a Caivano | al setaccio il Parco Verde

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sono 250 gli agenti impiegati Dall'alba è in corso un'operazione ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a, in provincia di. L’area interessata è quella del “” e delle località limitrofe, dove circa 250 operatori delle diverse forze dell’ordine sono impegnati nell’esecuzione di numerose

... del: martedì le visite mediche di Junior Traore, ieri quelle di Cyril Ngonge , l'attaccante (con i baffi) che De Laurentiis ha strappato alla Fiorentina e all'amico Commisso con un...Dall'alba è in corso un'operazione ad "alto impatto" della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a Caivano, in provincia di. L'area interessata è quella del "Parco Verde" e delle località limitrofe, dove circa 250 operatori delle diverse forze dell'ordine sono impegnati nell'esecuzione di numerose perquisizioni e ...del Napoli: martedì le visite mediche di Junior Traore, ieri quelle di Cyril Ngonge, l’attaccante (con i baffi) che De Laurentiis ha strappato alla Fiorentina e all’amico Commisso con un blitz ...Un colpo con i baffi. Esibiti con fierezza sin dall’arrivo a Villa Stuart, in questa settimana come mai provincia di Napoli, del Napoli: martedì le visite mediche di Junior Traore, ieri quelle di Cyri ...