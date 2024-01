Napoli | blitz a Caivano | al setaccio il Parco Verde

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dall’alba è in corso un’operazione ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a, in provincia di. L’area interessata è quella del “” e delle località limitrofe, dove circa 250 operatori delle diverse forze dell’ordine sono impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni e controlli. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.