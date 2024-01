Napoli | ADL verso il rinvio a giudizio per falso in bilancio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il presidente delAurelio De Laurentiis è indagato dalla Procura di Roma per “in” in merito all’affare che portò Victor Osimhen in azzurro dal Lille. Il numero uno della società partenopea – secondo le informazioni pubblicate da La Repubblica – vailper la conclusione della trattativa che vide l’attaccante nigeriano trasferirsi in Italia per 71,2 milioni di euro, ma valutando quattro giocatori delle giovanili per 21 milioni di euro. I magistrati della Procura di Roma Avrebbero chiuso l’indagine nei confronti di AdL, nella quale sono sotto inchiesta anche altri componenti della società, dopo che nella scorsa estate la stessa indagine fu spostata daa Roma, sede in cui venne approvato il ...

Non arrivano buone notizie per il. Aurelio De Laurentiis, infatti, secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbe stato accusato di falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Il nigeriano nell'estate del 2020 ...Aurelio De Laurentiis e ilnei guai ! La Procura di Roma chiude le indagini sull'affare Osimhen : è falso in bilancio ! Adesso il club Campione d'Italia trema. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...Falso in bilancio l'accusa per il presidente del Napoli, che acquistò il centravanti nigeriano per 71,2 milioni, ma ne sborsò solo 50 circa più i cartellini di Orestis Karnezis, Luigi Liguori, Claudio ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è indagato dalla Procura di Roma per “falso in bilancio” in merito all’affare che portò Victor Osimhen in azzurro dal Lille. Il numero uno della società ...