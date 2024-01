Napoli | accordo col Salisburgo per Oumar Solet Footmercato

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Secondosi avvia verso. Il club e ilhanno già raggiunto un accorso per il suo trasferimento, le parti devono ancora trovare unfinanziario. Dopo una bella esperienza in Austria, il giocatore nato nel 2000 sarà in grado di passare un traguardo in un grande club italiano. Un elemento versatile, autore di 13 incontri in tutte le competizioni (1 gol). Nonostante un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da novembreriporta le sue dichiarazioni in Austria alcune settimane fa “Sono venuto qui perché so dove può portarmi, cosa può portarmi il club. È importante saperlo prima di firmare in un club.può portarmi ad un livello molto alto e molto ...