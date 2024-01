Mutui | tassi in discesa | quanto può scendere la rata e chi ci guadagna

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Finalmente buone notizie dal fronte deii cuisono previsti indi 8 centesimi sul tasso medio a dicembre. Certo, non una cifra esorbitante, ma un chiaro segnale che il mercato deipotrebbe imboccare questa strada. L’Abi ha rilevato a novembre il 4,5% come media del costo dei nuovi finanziamenti concessi alle famiglie e finalizzati all’acquisto di casa. Mentre a dicembre questa percentuale è scesa al 4,42%.dovuta al brusco calo dell’Eurirs, il parametro legato alle previsioni di costo del denaro a lungo termine e che serve da base per ia tasso fisso.Leggi anche:sempre più alti, la disperazione degli italiani Calo dei: chi ciIl calo deidovrebbe ...

Anche nel 2023 c'è stato un rialzo dei tassi dei mutui, tuttavia, dopo il il picco raggiunto a novembre (con un tasso del 4,92%), a dicembre 2023 si è registrata un'inversione di tendenza, come segnal ...Una volta acquistata casa, bisogna prendere in considerazione le spese notarili, pari a circa 3000€, e le imposte relative al mutuo stipulato. In caso di mutuo prima casa, l'imposta è pari allo 0,2% ...