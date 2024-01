Muore l' ultimo abitante del borgo fantasma nel Cilento

Leggi su agi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) AGI - Era l', il 'custode' di Roscigno Vecchia, paese non lontano dal monte Pruno, un' perché completamente disabitato da tempo per via delle frane. Giuseppe Spagnuolo, 76 anni, che da quel lembo di case e verde non aveva mai voluto andare via, facendo anche da cicerone a chi per scelta o per caso arrivava in quel luogo nel cuore del, non c'è più. Conosciuto anche con il nome di 'Libero', Spagnuolo, barba lunga bianca e pipa in bocca, era la memoria storica di quei luoghi, e grande narratore del passato. Roscigno è un Comune che, oggi, ospita poco più di 600 anime. Il suo centro storico, Roscigno Vecchia appunto, iniziò a svuotarsi dopo due ordinanze del Genio civile di inizio Novecento che imponevano ai cittadini di trasferirsi in quella che è la Roscigno ...