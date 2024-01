Muore avvolto dalle fiamme | tragedia in casa per fabbro 62enne

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Seconda morte sul lavoro oggi nelle Marche: dopo l’operaio di una ditta esterna caduto da un tetto a Jesi, unè mortonel suo laboratorio a Rapagnano, in provincia di Fermo. Paolo Mariani, 62 anni, stava lavorando nel seminterrato della sua abitazione quando è scoppiato un incendio: l’uomo è stato, forse divampate a causa di qualche sostanza chimica...

Giornata nera per le Marche: nel giro di poche ore due persone sono morte sul luogo di lavoro a Jesi e a Rapagnano. Alle 10.30 di questa mattina (19 gennaio 2024) un operaio di 54 anni residente ...Stava lavorando nel seminterrato della sua abitazione quando è scoppiato un incendio: l'uomo è stato avvolto dalle fiamme, forse divampate a causa di qualche sostanza chimica ...