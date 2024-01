MOVIOLA – Inter-Lazio | interviene il Var Di Bello | rigore per fallo di Pedro su Lautaro

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024)viene il Var Die inc’è un calcio di. Episodio daal 49? a Riad, a suggello di un vero e proprio dominio dei nerazzurri:commette un’ingenuità e affonda suMartinez toccandolo, l’arbitro Marchetti non vede il contatto tra i due e lo richiama il Var a una on field review. Al monitor il fischietto di Ostia Lido riguarda quanto accaduto e procede con l’assegnazione del tiro dagli undici metri, Calhanoglu non perdona ed è 2-0. Si tratta delnumero 14 in 28 partite per i nerazzurri. Per Sarri, che ha sbirciato il monitor, come riporta Mediaset non era assolutamente. SportFace.