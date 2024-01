Mourinho in Arabia | c’è l’accordo | l’indiscrezione Saudita

(Di venerdì 19 gennaio 2024), futuro in: il portoghese ha scelto l’Al Shabab a pochi giorni dall’esonero dalla Roma, futuro in: il portoghese ha scelto l’Al Shabab a pochi giorni dall’esonero dalla Roma. Secondo quanto riportato dal media arabo Asharq Al-Awsat, infatti, sembrerebbe che il tecnico portoghese abbia accettato l’offerta dall’. Colloquio da remoto nei giorni scorsi con Dominico Tite, ds dell’Al Shabab, con cui avrebbe parlato anche di mercato. Ultimi dettagli da sistemare e a breve l’arrivo a Riyhad.

Neppure il tempo di metabolizzare l’esonero dalla Roma che già ci si interroga sul futuro di José Mourinho. In particolare lo fanno i media ... (sportface)

Tutto sull’ Esonero di José Mourinho dalla panchina della Roma arrivato in mattinata. I dettagli sul l’allenatore L’ Esonero di Mourinho dalla Roma ... (calcionews24)

Cambia d’improvviso il Futuro di José Mourinho dopo l’esonero da parte della Roma. Per il portoghese non vi sarebbe solo l’ Arabia . La giornata ... (rompipallone)

ROMA - L ' A rabia esaudita ? Ora diventa una possibilità . José Mourinho l'aveva studiata, apprezzata e poi rifiutata per quel vincolo d'amore che ... (247.libero)

Il procuratore di José Mourinho , Jorge Mendes , ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del recente e ... (247.libero)

In una videochiamata, il direttore sportivo del club saudita, Domenico Tite, avrebbe chiuso l'accordo con, il quale potrebbe atterrare a Riyadh nei prossimi giorni. Alla base la promessa da ...... solo pochi giorni fa la lite con. Supercoppa, la gaffe di Mauro dopo Napoli - Fiorentina. Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana che si sta disputando a Riyad, in...Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato su un'ipotesi legata al Napoli. Il quaotidiano si interroga su una possibilità di vedere Josè Mourinho, ex allenatore di Inter e Roma tra le altre, sulla pa ...Aurelio De Laurentiis ha strappato Ngonge alla Fiorentina e all’amico Commisso con un blitz telefonico notturno direttamente dall’Arabia Aurelio De Laurentiis ha strappato Ngonge alla Fiorentina e all ...