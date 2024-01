Motor Bike Expo di Verona | incidente all’inaugurazione | un’auto finisce contro le tribune | ferite 10 persone – Il video

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Diecisono rimastedurante la giornata inaugurale di, il salone innternazionale del motociclista che si apre oggi, venerdì 19 gennaio, ae proseguirà fino a domenica 21. L’si è verificato durante l’esibizione di uno stuntman. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe chesia finita a ridosso delle, facendo cadere una decina di spettatori che stavano seguendo lo show. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, che hanno trasferito i feriti in pronto soccorso: sette in codice giallo e tre in codice verde. Mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire eventuali responsabilità, tutti gli show sono stati sospesi. Foto di copertina: ...

