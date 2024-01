MotoGP | Francesco Guidotti | “Binder può stare nel gruppo di testa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dopo una buona stagione, come è stata quella del 2023, si può solo pensare a migliorare e fare in modo che la successiva vada ancora meglio. Questo il motto che probabilmente aleggia in tutti i team die anche in casa KTM tale pensiero resta valido anche per il team manager. Ai microfoni con i canali ufficiali dellaha parlato di Brade delle migliorie da apportare alle moto. Ecco dunque cosa ha detto.: “? Ha dimostrato di poterneldi” Crediti foto: Profilo ufficiale diFacebookQueste dunque le parole del Team manager di KTM: “L’anno scorso è stato grandioso. Non possiamo davvero ...