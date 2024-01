Morto carbonizzato ad Agliana | arrestato il cognato

(Adnkronos) – La Procura di Pistoia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento a carico di ignoti, per la morte di Alessio Cini, ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Procura di Pistoia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento a carico di ignoti, per la morte di Alessio Cini, ... ()

C'è un fermo per l'omicidio di Alessio Cini , il 57enne tecnico tessile originario di Prato, trovatoe in partela mattina dell'8 gennaio davanti alla sua casa nella campagna di Agliana (Pistoia). Ne dà notizia una nota della procura di Pistoia. Si tratta del cognato, il 58enne ...... costretta a tornare a San Paolo Belsito per cercare lavoro VITERBO - Èsuicida nel carcere ... la casa era stata data alle fiamme e il corpo di Ylenia Lombardo venne trovato semi -; ...Svolta nell'omicidio di Alessio Cini, 57 anni, originario di Prato e residente ad Agliana (Pistoia), il cui cadavere parzialmente carbonizzato era stato trovato dalla figlia adolescente ...Shawn Barber, campione del mondo di salto con l’asta nel 2015, è stato trovato morto nella sua casa di Kingwood, Texas. Lo ha annunciato il suo agente. Barber, canadese, era nato a Las Cruces, New ...