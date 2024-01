Morata e l' esultanza del fantasma in Atletico - Real Madrid di Coppa del Re

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Alvaroapprofitta deglie errori di Lunin e Rudiger e segna il gol del momentaneo 2 - 1 per l'Atelticocontro ilnell'ottavo di finale didel Re. L'attaccante spagnolo è andato ...

Alvaroapprofitta deglie errori di Lunin e Rudiger e segna il gol del momentaneo 2 - 1 per l'Ateltico Madrid contro il Real nell'ottavo di finale di Coppa del Re. L'attaccante spagnolo è andato a ...'fantasma' contro il Real Alvaro ha segnato il suo 18esimo gol stagionale nel derby contro l'. Numeri incredibili per l'ex Juve che quest'anno sta davvero trovando una continuità ...Dopo appena otto giorni dalla memorabile sfida di Supercoppa, Atletico e Real Madrid regalano di nuovo una sfida straordinaria, al cardiopalma, decisa solo dopo i tempi supplementari. Al termine di un ...L' Atletico Madrid si è preso la sua rivincita contro il Real Madrid. La formazione di Simeone, dopo la sconfitta in Supercoppa spagnola, ha ripagato con la stessa moneta i blancos nel match di Copa d ...