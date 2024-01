Montepremi Supercoppa Italiana 2024 | quanti soldi guadagnano le squadre

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Piùe inevitabilmente più. La, col nuovo format a quattro, si fa più ricca. Napoli contro Fiorentina. Poi Inter contro Lazio. Le detentrici di Scudetto e Coppa Italia, contro biancocelesti e viola, vicecampioni. A Riyadh c’è un trofeo in palio, ma anche un bel bottino che farebbe sorridere i bilanci delle. L’Arabia Saudita mette sul piatto 23 milioni, ma solo 16.2 andranno alle. Nel dettaglio alla vincitrice spettano 8 milioni, mentre alla seconda classificata 5. Le due semifinaliste sconfitte si consoleranno invece con 1.6 milioni a testa. Una tifoseria farà festa lunedì 22 gennaio con un trofeo in più in bacheca e una bella dose in più di autostima per gli ultimi mesi della stagione. SportFace.

Nelle mie tante esperienze io ho vissuto indirettamente la prima finale dinegli Stati ... Non si va lì soltanto per il, peraltro l'Arabia Saudita è un soggetto con quale diverse ...Nelle mie tante esperienze io ho vissuto indirettamente la prima finale dinegli Stati ... Non si va lì soltanto per il, peraltro l'Arabia Saudita è un soggetto con cui diverse ...Bisogna tornare all’agosto 2020.A Lecce la Juventus ha la possibilità, vincendo, di tornare prima in campionato, grazie al rinvio di Inter-Atalanta causa Supercoppa italiana. Ultima volta 1 agosto ...Il bisogno di ricavi da parte dei club, che non sanno più come quadrare i conti e sono disposti a tutto, è la spiegazione mortificante a ...