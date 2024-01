Montanari | scende in campo l’uomo che vede fantasmi fascisti

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Che la sinistra radical chic fosse letteralmente ossessionata dal fantasma del fascismo era cosa evidente a tutti. Già dallo scorso 25 settembre 2022, ovvero da quando gli italiani hanno democraticamente scelto di riporre la loro fiducia nelle mani di Giorgia Meloni e dei partiti di centrodestra, non passa giorno senza che i duri e puri progressisti a tinte green-arcobaleno rievochino in qualche modo il ventennio, intrandone in ogni dove un suo ritorno. E fin qui nessuno stupore, nulla di nuovo sotto il sole del Belpaese. La novità è invece che adesso i neo comunisti tutti spa, ztl e rolex riescano a scorgere lo spettro del fascismo anche laddove governa incontrastato il loro stesso partito. È questo il caso di Tomaso, il rettore dell’Università per stranieri di Siena, che nelle ultime ore ha annunciato il lancio di un’associazione, con ...