Monica Bertini | scollatura senza precedenti | décolleté di fuori nella FOTO | unica

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La giornalista di Mediaset ieri sera era davvero in forma: gli spettatori oltre alla partita aspettavano anche lei, conduttrice e giornalista sportiva di Mediaset ieri ha tenuto tanti spettatori incollati davanti alla tv nell’attesa della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina. È considerata come una delle migliori figure del panorama mediatico Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, Mediaset ha organizzato studi in diretta su Italia 1, a partire dalle ore 19 , con la conduzione di. Le serate saranno arricchite da post - partita ...... giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, Mediaset ha organizzato studi in diretta su Italia 1, a partire dalle ore 19 , con la conduzione di. Le serate saranno arricchite da post - partita ...Supercoppa Italiana 2024, Semifinale Inter vs Lazio (diretta esclusiva Canale 5), Il Napoli supera la Fiorentina e conquista il pass per la Finale della a EA SPORTS FC Supercup che si giocherà il 22 g ...Gaffe clamorosa nel post partita di Napoli-Fiorentina su Mediaset. Gli azzurri hanno passato il turno battendo con un secco 3-0 la Fiorentina. Grande soddisfazione per mister Mazzarri ...