Mobilità 2024 25 e accorpamento scuole Per passare da una classe di concorso all’altra serve la domanda

Mobilità 2024 /25: il docente, che ha ottenuto il trasferimento per il corrente anno scolastico, potrà chiedere passaggio di ruolo ? ... (orizzontescuola)

Mobilità a.s. 2024 /25, vincolo discendente dal trasferimento ottenuto in una delle scuole espresse nella domanda . E se nell'istanza erano presenti ... (orizzontescuola)

Il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, abilitante per la scuola primaria , lo è altrettanto per l'infanzia. Quali altri requisiti ... (orizzontescuola)

I docenti assunti da concorso straordinario bis non possono presentare domanda di Mobilità in quanto ancora a tempo determinato. E quella di ... (orizzontescuola)

Secondo la bozza del manifesto elettorale del PPE per il, la prossima Commissione europea ... aggiungendo che l'UE deve "intensificare il nostro armamento capacità produttive" emilitare. ...Non v'è dubbio che per affermare a livello continentale il diritto a unapiù sicura, equa e sostenibile sarà assolutamente necessario sviluppare un'industria automobilistica innovativa e ...