Mo | media | ' Idf colpisce 10 obiettivi in Libano'

... soprattutto occidentale, una vicenda che, per volere dei suoi governi easserviti l'opinione ... madre di un soldato dell'Esercito israeliano,, che accusa i vertici militari del suo paese di ...Al Jazeera parla anche di un raid dell'a Tulkarem, in Cisgiordania, in corso da oltre 27 ore. E 'dell'irruzione e del saccheggio di case palestinesi da parte dei militari israeliani'. 'Abbiamo ...Beirut, 19 gen. (Adnkronos) - Media libanesi riferiscono che l’Idf ha colpito circa 10 obiettivi nel sud del Libano in raid ancora in corso. Non c'è stato ancora alcun commento da parte dell'esercito ...Le forze armate israeliane, secondo fonti dell'IDF citate dalla CNN, avrebbero compiuto riesumazioni in un cimitero palestinese a Khan Yunis, sollevando preoccupazioni sulla legalità di tali azioni ...