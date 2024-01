Mo | Jerusalem Post | ‘governo di emergenza israeliano vicino al collasso’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) – “Questo governo didurerà ancora a lungo? L?opinione prevalente è che ciò non accadrà e, con la diminuzione delle prospettive di un nuovo accordo sugli ostaggi, aumenta la probabilità che il governo disi sciolga”. Lo scrive il. “Gli americani si sono resi conto che il primo ministro Benjamin Netanyahu è incapace di gestire la situazione politica in cui si trova”, afferma il quotidiano, citando un funzionario di uno dei partiti di opposizione israeliani e aggiungendo che “per paura della reazione degli elettori, Netanyahu è arrivato addirittura a nascondere il suo passaggio alla Fase 3 della guerra non solo al suo stesso gabinetto di guerra, ma anche al grande pubblico”.“La difficile situazione politica di Netanyahu – dice ...