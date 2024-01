Mo | Idf | concluse dopo 45 ore operazioni nel campo profughi di Tulkarem

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ramallah, 19 gen. (Adnkronos) – L’Idf ha comunicato di aver concluso leantiterrorismo neldi, in Cisgiordania,45 ore dal loro inizio. L’esercito israeliano afferma che le truppe hanno controllato circa 1.000 edifici, individuato più di 400 ordigni esplosivi e sequestrato 27 armi e altro equipaggiamento militare. Sono stati individuati e distrutti anche cinque laboratori di produzione di esplosivi e quattro siti utilizzati da agenti terroristici locali per controllare le forze israeliane attraverso telecamere. L’esercito ha scoperto e distrutto decine di esplosivi nascosti nei sotterranei del, ha detto ancora l’Idf, aggiungendo che 37 palestinesi ricercati sono stati arrestati durante l’operazione, tra cui diversi membri anziani di una ...

Ramallah, 19 gen. (Adnkronos) - L'Idf ha comunicato di aver concluso le operazioni antiterrorismo nel campo profughi di Tulkarem , in Cisgiordania, ... (liberoquotidiano)

Ramallah, 19 gen. (Adnkronos) - L'Idf ha comunicato di aver concluso le operazioni antiterrorismo nel campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania, dopo 45 ore dal loro inizio. L'esercito israeliano ...La tensione rimane altissima in Medioriente. Gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid contro postazioni degli Houti in Yemen mentre i ribelli fanno sapere ...