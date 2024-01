Mo | ex premier israeliano Barak chiede elezioni anticipate

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) – Crescono le critiche nei confronti del governo Netanyahu: l?ex primo ministroEhudha chiesto “”, spiegando in un articolo pubblicato su Haaretz che “la guerra dura da 15 settimane. Sul campo di battaglia vediamo attestati di coraggio e sacrificio. In Israele vediamo disperazione, la sensazione che, nonostante i risultati dell?esercito, Hamas non sia stato sconfitto”. L'articolo CalcioWeb.

...- un arretramento delle milizie di Hezbollah avrebbe come contropartita il ritirodai ... sono venute meno le condizioni per la partenza della, che formalmente avrebbe segnato un ..."Il primo ministro deve poter dire di no ai nostri amici". Così ilBenjamin Netanyahu ha annunciato di aver comunicato agli Stati Uniti che si oppone alla realizzazione di uno Stato palestinese come parte di ogni scenario del dopoguerra a Gaza. "...Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato di aver comunicato agli Stati Uniti di opporsi alla realizzazione di uno Stato palestinese come parte di uno scenario postbellico a Gaza. Durante ...Resta caldissimo anche il fronte del Mar Rosso con gli Houti che hanno rivendicato un altro attacco contro una nave americana nel Golfo di Aden. Le forze armate yemenite hanno dichiarato che una ...