Mo | Cns Iss | plasmaderivati salvavita in partenza per la Palestina

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Un invio umanitario di farmacipartirà in questi giorni per rispondere alle esigenze della popolazione di pazienti con malattie emorragiche congenite residenti nella Striscia di Gaza, dove l'accesso al servizio sanitario e alle terapie è im

Servizi srl,consorzio nazionale servizi società cooperativa esecutrice Camst,, Soc. Coop. A.r.Euro global service grandi appalti Rti Ferco srl " Lancar srl Rti Meranese servizi spa "italia ...... anche quelli verso l'inclusione sociale e il benessere mentale, come scrive l'nel suo rapporto.per la gestione dell'identità digitale ( SPID ) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (). All'...Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Un invio umanitario di farmaci plasmaderivati salvavita partirà in questi giorni per rispondere alle ...