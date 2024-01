Mit interviene su Bologna città 30 Lepore | Da Salvini fake news

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Matteoè intervenuto dopo le polemiche sollevate dal piano di controllo e sicurezza "30" avviato a partire dal 16 gennaio. In una nota del Mit, il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti ha criticato il limite di 30 km/h, definendolo “non ragionevole perché i problemi per i cittadini (in particolare per i lavoratori) rischiano di essere superiori ai benefici per la sicurezza stradale che resta comunque una delle priorità assolute”. Il Mit è disposto a confrontarsi con l’amministrazione bolognese, al fine di trovare soluzioni alternative più compatibili con lo stile di vita e le abitudini degli abitanti.