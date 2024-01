“Mirko | ho capito una cosa importante” Grande Fratello | Perla lo confessa davanti alle telecamere

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Giornataquella del 19 gennaio per il, ma soprattutto per. La gieffina ha deciso di rivolgersi direttamentee di lanciare un messaggio, indirizzato a. L’ex fidanzato avrà ascoltato sicuramente coninteresse le parole della ragazza, che ha voluto esprimere in maniera molto sincera il suo pensiero. Non è un giorno qualunque alpere ad essere coinvolto è. Lei aveva sempre ammesso in passato di avere una specie di limite, infatti dimenticava unadel suo ex partner. Ma stavolta ha subito sorpreso tutti con una dichiarazione ...