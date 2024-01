Minecraft | nel cast anche Kate McKinnon e Jemaine Clement

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Questo è uno degli adattamenti in live action più attesi dell’anno a cui si stanno aggiungendo attori molto conosciuti e amati: neldiora ci sonoIl film di, che ora sta girando le riprese in Nuova Zelanda, si arricchisce sempre di più. Precedentemente abbiamo scoperto che nel film ci sarà Jack Black, una grande aggiunta che porterà molta gente a vedere il film. Ora perù ildisi arricchisce con(vista recentemente in Barbie, trovi qui la sua filmografia completa) e con. Il film è basato su uno dei videogiochi più popolari del mondo che ha ...

Inizieranno nel giro di un breve lasso di tempo, in Nuova Zelanda, le riprese di Minecraft , il film tratto dal celebre videogioco in cui vedremo ... ()

Il gioco Minecraft è alla base di un nuovo film le cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda e nel cast ci saranno anche Kate McKinnon e Jemaine ... (movieplayer)

continua ad ampliare il suo numeroso cast e tra le new entry questa volta figurano Jemaine ... Come precisa Deadline , non è stato ancora rivelato il ruolo che avrannofilm live action tra ...Le star del progetto I protagonisti digià annunciati erano Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Eugene e Jennifer Coolidge. Kate McKinnon , volto storico del ...No Speak Evil: modificata la data di uscita del film con James McAvoy La Universal Pictures e la Blumhouse hanno deciso di modificare la data di uscita di ... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, att ...L’attore Michael B. Jordan e il regista Ryan Coogler stanno per collaborare nuovamente in un progetto cinematografico originale, attualmente avvolto nel mistero. La notizia è stata riportata da ...