Minecraft | Kate McKinnon e Jemaine Clement nel cast del film

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il giocoè alla base di un nuovole cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda e nelci saranno anche. Ildi, il progetto cinematografico le cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda, si è arricchito con l'arrivo di. Il progetto porterà così sul grande schermo un'avventura ispirata al popolare gioco che ha venduto oltre 300 milioni di copie e vanta ben 140 milioni di giocatori attivi mensilmente. Le star del progetto I protagonisti digià annunciati erano Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Eugene e Jennifer Coolidge. ...

Barbie: Mattel annuncia la messa in vendita del modello ispirato al personaggio diMcKinnon Il regista del film è Jared Hess esarà realizzato grazie alla collaborazione tra Warner ...Barbie: Mattel annuncia la messa in vendita del modello ispirato al personaggio diMcKinnon Il regista del film è Jared Hess esarà realizzato grazie alla collaborazione tra Warner ...Jemaine Clement and Kate McKinnon are the latest comedy ringers to join Jared Hess' weirdly packed Minecraft movie ...Il gioco Minecraft è alla base di un nuovo film le cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda e nel cast ci saranno anche Kate McKinnon e Jemaine Clement.