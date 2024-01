Milly Carlucci svela quale è stato il momento più emozionante e quale il più complicato dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Si è conclusa da poche settimane l’ultimadicon leche ha visto trionfare Wanda Nara in coppia con PasLa Rocca. Alla conduzione, come sempre,che intervistata da SuperGuida TV ha in primis fatto un bilancio del programma: Entusiasmante. Dopo 18 anni, il pubblico ci ha tributato davvero un grande attedi stima, fiducia e affetto. Poi laha fatto sapereilpiù, invece, quello più: Tutta la finale, anzi direi tutta l’è statacon alcuni ...

Milly Carlucci conta su un fisico da statua: oggi la conduttrice ha 69 anni ed è in perfetta forma . Scopriamo i suoi segreti per mantenersi così ... (sportnews.eu)

A circa un mese di distanza dalla fine dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci è pronta a tornare in onda in prima serata su ... (isaechia)

Un'occasione che vede alternarsi politici e volti noti dello spettacolo come la conduttricee l'attrice Anna Safroncik, che proprio con Garko sarà protagonista di una nuova fiction per ...Per assistere allo show in teatro sono arrivati, Rosanna Lambertucci e Ilary Blasi coi figli. Teo non risparmia alcuno con battute ficcanti, infischiandosene completamente del ...Teo Mammucari ironizza sulle dimensioni intime di Lorenzo Tano, dicendo di averlo visto sotto la doccia e che il f ...Teo Mammucari senza freni. Inarrestabile. Unico. A Roma ieri la prima data del suo show, dove ha parlato di tutto nel corso di esilaranti sketch.