Milleproroghe | si lavora per gli sgravi per  il calcio Superbonus | ipotesi mini proroga

Siin Parlamento per il rifinanziamento della fondazione Ebri, l'istituto di ricerca nato per ...di maggioranza - secondo quanto si apprende - hanno messo a punto emendamenti alper ......un emendamento di maggioranza al decreto "" lo scudo penale che per un anno proteggerà i medici dalle cause penali per colpa lieve ma anche da quelle per errori gravi quando siin ...ROMA, 19 GEN - Si lavora in Parlamento per il rifinanziamento della fondazione ... Diversi gruppi, anche di maggioranza - secondo quanto si apprende - hanno messo a punto emendamenti al Milleproroghe ...GLI EMENDAMENTI Arrivano nel decreto Milleproroghe lo scudo penale e la possibilità ... dalle cause penali per colpa lieve ma anche da quelle per errori gravi quando si lavora in condizioni di ...