Millefoglie alla Nutella | velocissima e di grande effetto! Super golosa!

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Laè un dolce irresistibile! Ogni boccone è un susseguirsi di strati croccantini, alternati da crema pasticcerapanna e cremanocciola. Una vera delizia. Solitamente, preparo la pasticcera senza farina, come suggerisce il Maestro Ernst Knam, vi lascio il link. Mentre aspetto che sia ben fredda, cuocio in forno la sfoglia. A questo proposito, vi svelo un piccolo segreto: per essere certe che gonfi in cottura, dobbiamo utilizzarla ben fredda. Conserviamola in frigorifero fino all’ultimo momento. Per velocizzare notevolmente tutto il procedimento, utilizzo quella già pronta. Sottile com’è cuoce rapidamente e altrettanto rapidamente si raffredda. Assemblo gli strati, decoro con zucchero a velo e cacao e la servo. Mi piace offrirla agli amici di sempre, perché è un dessert ...