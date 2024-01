Milan | tesoretto da 40 milioni per la punta | due obiettivi

Il Milan di Stefano Pioli appare come una squadra piuttosto in ripresa. Il club rossonero lavora anche al calcio Mercato . In casa Milan si lavora in ... (serieanews)

Ilvuole regalarsi un grande colpo per la difesa e ha individuato in Alessandro Buongiorno l'uomo ... Unche servirà per completare l'acquisto di Djalo dal Lille per 3,5 milioni più bonus.Zirkzee al: Diavolo a caccia delL'eventuale assalto potrebbe concretizzarsi in questo periodo investendo ilderivante dalle cessioni dei vari De Ketelaere (sul quale l' ...Grande successo di pubblico per la mostra Luce e Sangue in corso al Museo del Tesoro di San Gennaro che sarà prorogata fino a martedì 13 febbraio 2024 per consentire al pubblico che lo desidera, e che ...Il Milan guarda alla prossime estate di calciomercato come quella in cui verrà inserito in organico un grande attaccante capace di sostituire in un colpo solo.