Milan | Stefano Pioli | Rafael Leao è importante ma…

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore delha parlato del rendimento di: giocatorema… Il rendimento dinegli ultimi mesi è ormai da diversi giorni unargomento di discussione in casa. L’attaccante portoghese non tira in porta da tre mesi e sembra non essere più il giocatore decisivo delle scorse stagioni. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese l’allenatore rossoneroha detto la sua sulle prestazioni di: il classe 1999 è un giocatore fondamentale per ilma manca di precisione e dovrà trovare nuovi modi di andare al gol. È un problema di ...