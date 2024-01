Milan | Pulisic | “Speranza per il futuro? Vincere trofei”

Christian, attaccante del, ha parlato a margine del prestigioso premio "US Soccer Male Player of the Year" Christian, attaccante del, ha parlato a margine del prestigioso premio "US ...Confermato quindi il trio d'attacco- Giroud - Leao. Il portoghese spera di interrompere il lungo digiuno dal gol in campionato che dura da quasi quattro mesi. Ildeve conquistare i tre ...Pulisic: 'Il giorno in cui ho firmato con il Milan è stato davvero indimenticabile' Christian Pulisic, attaccante rossonero, è stato insignito oggi del prestigioso premio 'US Soccer Male Player of the ...Pulisic mette gli obiettivi per la prossima stagione: «Vincere trofei e…». Le parole dell’attaccante rossonero Il rossonero Pulisic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto il premio “US ...