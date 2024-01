Milan | Pioli | ‘Guardie e ladri? Voglio fare tana libera tutti Lavoriamo su centrocampista e difensore | Adli'

Calciomercato Milan , non solo Pioli : da Jovic a Pobega, passando per Gabbia, Kjaer e Giroud. 6 mesi per decidere il futuro… Da ormai diversi mesi a ... (dailymilan)

Alle 14:15 l’allenatore del Milan, Stefano Pioli interverrà in sala stampa per presentare la partita contro l’Udinese in trasferta. La squadra ... (sportface)

"Non dobbiamo avere timori ma invece la volontà e la lucidità per essere performanti al massimo. Il campionato è difficile e vogliamo fare un girone ... (247.libero)

MILANO - Ildi Stefanochiuderà il programma del sabato della 21ª giornata di campionato sfidando l' Udinese al Bluenergy Stadium. Rossoneri che vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro ...Inutile guardarsi troppo indietro, quello che conta è la prestazione di domani, abbiamo avuto sicuramente una buona settimana": lo dice il tecnico delStefanoalla vigilia della sfida ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Al Shabab ha mosso passi concreti per Matteo Politano, avanzando un'offerta sia al Napoli per il cartellino dell'esterno offensivo sia al giocatore stesso. Non ...Stefano Pioli presenta Udinese-Milan in conferenza stampa. Tutte le dichiarazioni del mister rossonero riportate da MilanLive.it in diretta.