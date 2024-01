Milan | Ibrahimovic presente a Milanello per assistere all’allenamento

Verso Udinese-Milan , ha segna to solo Zlatan Ibrahimovic nelle ultime tre trasferte. E ora come si fa? Continua la preparazione del Milan di Stefano ... (dailymilan)

Rafael Leao vuole tornare al gol con il Milan in campionato e Zlatan Ibrahimovic con i suoi consigli può spronarlo a tornare sulla retta via (pianetamilan)

Milan - Zlatan Ibrahimovic in aiuto di Rafael Leao

Milan, Zlatan Ibrahimovic corre in aiuto di Rafael Leao. Il portoghese è in un momento no e serve la mano di un veterano come lo svedese Rafael Leao ... (dailymilan)