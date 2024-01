Milan | Fabio Capello spinge Pioli verso lo scudetto

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 19 gennaio 2024) . Per l’ex allenatore rossonero la corsa per il primo posto è possibile Rinnovato entusiasmo in casadopo la vittoria ottenuta a San Siro contro la Roma nell’ultimo turno di campionato. L’ambiente rossonero ha goduto degli effetti positivi scaturiti dal 3-1 inferto ai giallorossi. La fiducia di Stefanonel suo gruppo non è mai mancata. Adesso serve pigiare il piede sull’acceleratore per dare continuità di risultati in vista della seconda parte di stagione. In questo momento si è tornato a parlare di una corsain cui ilpuò ancora dire la sua. Il distacco dall’Inter capolista è al momento di 9 punti e la Juventus è sempre lì davanti ai rossoneri. A tal proposito, l’ex allenatore del, ha detto la sua sui rossoneri e spinto ...