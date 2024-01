Milan | Charles De Ketelaere | i colori nerazzurri mi stanno meglio…

De Ketelaere lancia una frecciatina al. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex fantasista del Brugge ha fatto una lunga analisi sul suo percorso fin qui positivo all'...Ha ancora più di un sassolino dalla scarpa da togliere,De Ketelaere . Il trequartista belga che ilha ceduto in prestito con diritto di riscatto all' Atalanta sembra essere rinato a Bergamo, sotto la cura del 'mago' Gian Piero Gasperini . ...Charles De Ketelaere is happy his Atalanta side beat Milan twice this season, but he has no hard feelings towards the Rossoneri and insists his future is not entirely up to him. The Belgium ...Charles De Ketelaere admits Gian Piero Gasperini changed his view on football, and feels he has never been in such good shape. The Belgium international joined Atalanta on loan with an option to buy ...