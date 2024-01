Milan | ansia dall'Algeria | problema all'adduttore per Bennacer | arriva l'esito della risonanza

Lecce Milan , rossoneri in ansia per Leao : dentro Okafor. L’esterno rossonero costretto al cambio : il motivo Pessima notizia per il Milan che nel ... (calcionews24)

Il Milan al momento è in pausa per la sosta delle nazionali: Tomori è uscito all'intervallo di Inghilterra-Malta per una botta alla caviglia (pianetamilan)

C'è ancora tantissima delusione tra i tifosi giallorossi dopo la dura sconfitta contro il. La Roma ha lasciato San Siro con un'altro ko che preoccupa e lascia ini tifosi per il futuro . Tra questi anche Rossella Sensi , che si è affidata ai social per esprimere i suoi ...Le parole del dirigente della Juventus: Sono usciti il Napoli, l'Inter, il, la Roma, Possiamo ... Il mercato é ancora lungo, non abbiamo questa. Stiamo facendo bene, siamo con i piedi per ...Meglio nascondersi — Allegri, dall'alto della sua esperienza, sa bene che l'Inter è la squadra più forte di questo campionato. I nerazzurri giocano ormai a memoria, attaccano e difendono benissimo, du ...A Udine contro i tabù: Cioffi e il rendimento in trasferta Il Milan domani sera sarà in Friuli per sfidare l'Udinese: seconda giornata del girone di ritorno, calcio di inizio alle ore 20.45. I ...