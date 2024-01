Milan | allarme rientrato per Ismael Bennacer | risonanza negativa

(Di venerdì 19 gennaio 2024)per: laha dato esito negativo Sospiro di sollievo in casadopo la notizia di uno stop di. Il centrocampista rossonero, impegnato con l’Algeria in Coppa d’Africa con cui ha giocato 80 minuti nella prima gara della fase a gironi contro l’Angola, si è sottoposto ad accertamenti dopo aver avvertito un dolore all’adduttore. Questo quanto filtra dallo staff medico algerino, come riporta Ennahar TV.avrebbe accusato un dolore all’adduttore dopo l’allenamento svolto oggi. Gli accertamenti medici cui si è sottoposto il numero 22 algerino si sono svolti all’ospedale di Bouaké....

Olivier Giroud sarà in campo per Udinese-Milan di sabato sera? L'attaccante francese fermato negli ultimi giorni da un attacco influenzale (pianetamilan)

Cacciato dalla sera alla mattina dopo la sconfitta per 3 - 1 a San Siro col. Una partita che ha mostrato ancora di più tutti i punti deboli della squadra di Mou che di fatto non è mai riuscita ... Mancava solo l'ufficialità, è arrivata. Ngonge, accostato anche al calciomercato Milan, è un nuovo giocatore del Napoli Ora è ufficiale. Ngonge, accostato anche al calciomercato Milan, è un nuovo gioc ...